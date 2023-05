Napoli Primavera | tutto oggi per la salvezza | ci sono anche gli ultras

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 27 maggio 2023) Ilsi gioca ilperper restare nel campionato1. Allo Stadio Piccolo di Cercola gli azzurrini di Nicolò Frustalupi affrontano l’Inter per l’ultima giornata di campionato che può decidere la retrocessione diretta o lo spareggio finale contro l’Atalanta. Con un pareggio o una vittoria la squadra partenopea si terrà aggrappata ai playout; perdendo – e con una vittoria dell’Atalanta contro l’Udinese – sarà retrocessione immediata. La stagione è stata estremamente complessa per ilche ora dovrà dare il massimo per cercare di non perdere posizioni e appeal. Al Piccolo di Cercola la sfida contro l’Inter sarà estremamente complessa, sia per il valore dell’avversario che per la pressione dei 90 minuti decisivi. Per questo ...