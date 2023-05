Napoli-Inter Primavera 1-2 | la stagione finisce con un successo!

(Di sabato 27 maggio 2023) L’vince nei minuti finali la partita contro ilgrazie alla rete splendida di testa di Jacopo Martini dopo un primo tempo concluso in vantaggio (vedi report). Di seguito il report della trentaquattresima giornata del campionato di categoria, l’ultima della. SECONDO TEMPO – L’alla fine riesce a vincere anche l’ultima giornata di campionato contro il. Il risultato è di 1-2 tra le due compagini dopo il primo tempo concluso in vantaggio dai nerazzurri col gol di Amadou Sarr. La rete partenopea porta la firma di Gennaro Iaccarino al minuto 55. Da una punizione sul lato sinistro del campo il centrocampista ha trovato la via del gol con un cross mal calcolato da Nikos Botis, non in giornata assolutamente. I nerazzurri ...

LIVE Primavera, Napoli-Inter 1-1: punizione di Iaccarino, Botis poco reattivo fcinter1908

L'Inter Primavera chiude la sua stagione con una vittoria di Pirro. Il 2-1 griffato Sarr-Martini vale quel che vale per i campioni d'Italia, ma pesa come un macigno sulle sorti del Napoli, condannato ...91' - Segnalati cinque minuti di recupero. 87' - MARTINI RIPORTA IN VANTAGGIO L'INTER! Pozzi crossa dalla sinistra nel cuore dell'area di rigore, dove arriva in ...