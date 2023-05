Napoli-Giuntoli | in caso di addio si pensa ad una soluzione interna

... 'Lo scorso giugno io vi promisi, azzardando, che avremmo portato lo Scudetto ae ci siamo ... Insomma senza Spalletti eil presidente unico garante per il futuro. Pronto a sorprendere ...3 Sono giorni di grande tensione in casacon i sempre più probabili addii di Spalletti ead agitare la piazza. Che ora incrocia le dita e spera di non perdere un grande protagonista della magnifica cavalcata che ha portato ...Bruno Longhi , giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Bianconeranews.it parlando delle voci di mercato che vedonoe Spalletti alla Juventus . Quste le sue parole: Conclude Longhi

Napoli, Spalletti si prende un anno sabbatico, De Laurentiis non libera Giuntoli la Repubblica

Calciomercato Juventus, adesso il presidente del Napoli potrebbe definitivamente chiudere ogni speranza dei bianconeri: i dettagli.Il presidente del Napoli sul palco nel concerto di Gigi D’Alessio a Piazza del Plebiscito risponde ai tifosi che invocano l’allenatore dello scudetto e rilancia: “Abbiamo aperto un ciclo”. Il nuovo in ...