Annuncio a sorpresa da parte di Aurelio De Laurentiis nel corso del concerto di Gigi D'Alessio in piazza del Plebiscito. Il presidente del...Poi il momento canoro col presidente e gli azzurri che hanno cantato sulle note di '' diD'Angelo . E al termine del brano, il presidente De Laurentiis ha annunciato: ' Sarà l'inno del ....../ Quei ragazzi della curva B...'. E chi non canta, non azzurro è. E chi non salta ... riunendo gli (ex) ragazzi irresistibili:& Gigi, D'Angelo e D'Alessio.

"Napoli" di Nino D'Angelo sarà il nuovo inno: l'annuncio di De Laurentiis La Gazzetta dello Sport

"Dalla prossima stagione 'Napoli, Napoli' di Nino D'Angelo sarà l'inno del Napoli". Questo l'annuncio di Aurelio De Laurentiis dal palco di piazza del Plebiscito durante il concerto di Gigi D'Alessio."Il 30% degli ospedali italiani è stato costruito fra il 1941 e il 1970; il 20% dal 1901 al 1940; il 6% dal 1801 al 1900; il 10% prima del 1800. Per ...