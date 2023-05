Napoli | chi sarà il nuovo direttore sportivo? Le ipotesi

(Di sabato 27 maggio 2023) Il, tra festeggiamenti e gioia per la vittoria dello scudetto, si sta già guardando intorno per importare il proprio futuro. La domanda che si pongono i tifosi riguarda il: chi? L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla di un’interna al club. Soluzione interna Il futuro di Giuntoli è in L'articolo

Nomine Rai, tutti i nomi diva earriva Continuano le voci e le polemiche in Rai. Dopo Lucia Annunziata, la Stampa riporta che '...torinese spiega che 'i palinsesti saranno presentati a...Il resto è solo una piccola mancia" Ci07/04/2023 - campionato di calcio serie A /- ... Quindi, il futuro lo decide lui, e il resto è solo una piccola mancia aha lavorato per il ...- 'Haaland è straordinario. Anche su di lui Mino Raiola aveva avuto un grande intuito. Nel ...è il più forte attaccante al mondo I numeri dicono Haaland, ma per me è una questione di gusti. ...

Napoli, chi è Luis Enrique: come gioca, il dramma familiare, la carriera Virgilio Sport

"Il 30% degli ospedali italiani è stato costruito fra il 1941 e il 1970; il 20% dal 1901 al 1940; il 6% dal 1801 al 1900; il 10% prima del 1800. Per ...Si torna in campo: il Napoli Primavera in piena crisi affronta l'Inter oggi alle 13 a Cercola, una partita importante per evitare la retrocessione diretta e sperare almeno di arrivare ai ...