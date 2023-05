Musetti-Ymer | Roland Garros 2023 | programma | orario d’inizio | tv e streaming Precedenti e tabellone

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) Lorenzoaffronterà Mikaelal primo turno del, secondo Slam della stagione di tennis che si disputerà sulla terra rossa di Parigi. L’appuntamento è per domenica 28 maggio, sarà il quarto match a partire dalle ore 11.00 sul Campo 7 (in precedenza si giocheranno Zhang-Frech, Kokkinakis-Evans, Mertens-Hruncakova). Il 21enne toscano incrocerà il 24enne svedese. Bella sfida tra il numero 18 al mondo e il numero 53 del ranking ATP. L’azzurri ha vinto l’unico precedente, andato in scena ai sedicesimi di finale del torneo di Rotterdam lo scorso anno: successo al terzo set per 6-3, 6-7(4), 6-3. Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento al rognoso scandinavo. In palio la qualificazione al secondo turno da disputare contro il vincente ...