Musei | Sangiuliano | ' nostro obiettivo è alzare qualità servizi | giusto affidarli a privati'

(Di sabato 27 maggio 2023) Milano, 27 mag. (Adnkronos) - "Uno degli obiettivi che vogliamo portare avanti èladeiall'interno dei: tutti i, come audioguide, ristorazione, supporto e le esperienze all'interno dei, credo debbano essere affidati ai. Anche l'uso delle immagini". Lo ha detto il ministro della Cultura Gennarointervenendo al Festival dell'Economia organizzato dal gruppo 24 Ore. "Io credo che chi visita un museo ne esca spiritualmente arricchito, con un bagaglio di conoscenze non soltanto storiche, ma che aprono la mente e il cuore -osserva il ministro-. E allora noi dobbiamo essere coscienti del valore di queste esperienze".

...pubblicato un avviso per il riparto del fondo per il funzionamento dei piccoli, così come determinato per una dotazione di 2 milioni di euro dal Ministro della cultura, Gennaro...... con un punto fermo inequivocabilmente chiaro, indicato direttamente dal ministrocome ... Le aree archeologiche all'aperto hanno bisogno di interventi, così come i. Non differentemente ...... tramite la direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e la Direzione generale, ... ha sottolineato il ministro della Cultura, Gennaro. - Advertisement -

Il ministro Sangiuliano: “Musei Reali tra i migliori d’Italia, presto inseriti in prima fascia” La Stampa

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – “Noi stiamo lavorando a una legge sul libro; per anticipare una delle idee, pensiamo di regalare un libro a ogni bambino nato magari attraverso lo spid o altre piattaform ...Milano, 27 mag. (Adnkronos) – “Uno degli obiettivi che vogliamo portare avanti è alzare la qualità dei servizi all’interno dei musei: tutti i servizi, come audioguide, ristorazione, supporto e le espe ...