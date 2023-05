Mozzarella vegana | ne abbiamo provata una a base di mandorle ed è stata una sorpresa

Il viaggio alla scoperta dell'aperitivo italiano proseguirà con il Consorzio delladi ... 8 Pils Birra e 9 IPA, abbinata a una torta salata. Coldiretti e Campagna Amica, nelle tre ...Tra le novità nel comparto Pizze, la "Pizza Culatta condi Bufala, Soncino, Crescenza, ... le Insalate, disponibili anche in versione, i Secondi, tra cui il "Summer Burger con Polpo ...... un fiore di zucca ripieno, un involtino di melanzane e unaripiena, un sofficino". Un ... E, in questo caso, anche su quanto scelte come quella vegeteriana opossano costare appena si ...

Nel nuovo menù estivo di Pizzium la Margherita vegana con ... Horeca News

Restyling completo per lo storico Obicà Duomo in Rinascente, ulteriore tassello nel processo di rebranding del Gruppo ...Una società benefit di Parma tenta la sfida delle alternative alle proteine animali e lancia sul mercato un formaggio spalmabile e soprattutto una ...