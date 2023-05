Mozzarella in carrozza

Leggi su velvetmag

(Di sabato 27 maggio 2023) La è sicuramente uno dei piatti più semplici e tradizionali della cucina italiana. Ma saper realizzare una , gustosa, croccante e soprattutto super filante non è scontato. Oggi vogliamo svelarvi tutti i nostri trucchi per poter realizzare l’antipasto perfetto, tutti i vostri ospiti vi chiederanno il bis! Probabilmente non esiste una ricetta più semplice di questa, vi basteranno letteralmente quattro ingredienti per riuscire a creare un super piatto! D’altronde come dice lo chef Jeff Mauro, ” la vita è più buona tra due fette di pane” e chi siamo noi per dargli torto? Quindi armatevi di tutti gli ingredienti, che vi basterà leggere di seguito. Quasi sicuramente avrete già in casa tutto ciò che vi occorrerà per preparare questo piatto decisamente in cui un boccone tira l’altro! Ingredienti per 6/8 mozzarelle ingrandi: 1 filone di pane 5 mozzarelle 5 ...