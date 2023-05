MOVIOLA – Spezia-Torino | rigore su Nzola cancellato dal var | c’è un braccio di Gyasi

(Di sabato 27 maggio 2023) Due episodi dain uno al 36? di, con un esito che non fa piacere ai tifosi di casa: nessun, si resta sullo 0-1 per i granata. Al 35? l’arbitro Guida punisce con il penalty una trattenuta di Buongiorno sue un tocco diprecedente di. Pochi dubbi sul primo, così come per Guida che ha lasciato momentaneamente giocare in caso di sviluppi. A fine azione, ecco il fischio del: la trattenuta di Buongiorno è netta eè sbilanciato al momento del tiro. Successivamente c’è però l’intervento del Var: il tocco coldic’è e dal monitor devono avere evidentemente interpretato il caso in situazione di continuità con quello del ...

Il match valido per la 37esima giornata di Serie A trae Torino: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca Allo stadio Picco,e Torino si affrontano nel match valido per la 37esima giornata di Serie ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23:- Torino L'episodio chiave delladel match trae Torino, valido per la 37ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Guida. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...... mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi dadi ciascuna giornata di Serie A ,... Lecce -0 - 0 Mariani (Var: Mazzoleni) 6 'Partita di altissimo coefficiente di difficoltà, ...

Spezia-Torino, la moviola in diretta: Guida dà un rigore allo Spezia ma cambia idea col Var Toro.it

Le cronache del Giro d’Italia e degli internazionali di tennis accompagneranno gli ascoltatori per il weekend sportivo di Rai Radio 1. Sabato Sport del 20 maggio su Rai Radio1, presentato da Guido Ard ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Spezia-Torino L’episodio chiave della moviola del match tra Spezia e Torino, valido per la 37ª giornata del ...