MOVIOLA – Inter-Atalanta | Pasalic fa gol ma colpisce anche D’Ambrosio | per Orsato e Var è regolare

(Di sabato 27 maggio 2023) Episodio dasul finire di primo tempo di, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A San Siro i ragazzi di Gasperini reagiscono dopo l’avvio tremendo dei padroni di casa e sugli sviluppi di un calcio d’angolo trovano la rete del 2-1 grazie a Mario. Il centrocampista croato, dopo una mischia incredibile, trova la deviazione vincente e batte Onana. Nel colpire il pallonela gamba diche rimane a terra dolorante, ma sia l’arbitroche poi il Var Fabbri convalidano la rete. Rimangono i dubbi per un episodio controverso. SportFace.

2 Di seguito la rassegna degli episodi dain- Atalanta , anticipo del sabato della penultima giornata di Serie A:- ATALANTA Sabato 27/05 h. 20.45 Arbitro: Orsato Assistenti: Giallatini - Berti Quarto ufficiale: Colombo ...Il match valido per la 37esima giornata di Serie A trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca A San Siro,e Atalanta si affrontano nel match valido per la 37esima giornata di Serie ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23:- Atalanta L'episodio chiave delladel match trae Atalanta, valido per la 37ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Orsato. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH ...

Le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, prima del calcio d’inizio della sfida contro l’Atalanta Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio del ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Inter-Atalanta L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Atalanta, valido per la 37ª giornata d ...