Moviola Fiorentina-Roma | l’episodio chiave del match

(Di sabato 27 maggio 2023)arbitraledelvalido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 37ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Ayroldi.DEL

Il match valido per la 37esima giornata di Serie A trae Roma: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca Allo stadio Franchi,e Roma si affrontano nel match valido per la 37esima giornata di Serie ...- Inter, i casi dubbi. Questi i principali casi da. Al 3' segna Gonzalez: sia l'argentino che Ikoné autore dell'assist partono in posizione regolare, giusto convalidare. Al 29' il ...Direzione al limite, con tutti i rischi del caso. Questione di metro. Irrati (voto 6) lascia giocare , anche quando servirebbe un fischio, o magari anche un cartellino. E nella ripresa si allontana ...

Le cronache del Giro d’Italia e degli internazionali di tennis accompagneranno gli ascoltatori per il weekend sportivo di Rai Radio 1. Sabato Sport del 20 maggio su Rai Radio1, presentato da Guido Ard ...Juve Primavera ospitata dalla Fiorentina nella 34esima giornata di campionato: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live La Juve Primavera, dopo aver conquistato i playoff, vuole chiudere ...