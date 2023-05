Mother’s Day | la recensione del film di azione su Netflix

(Di sabato 27 maggio 2023) IlDay, 2023. Regia: Mateusz Rakowicz. Cast: Agnieszka Grochowska, Adrian Delikta, Darius Chojnacki, Paulina Chru?ciel, Pawe? Ko?lik, Arkadiusz Brykalski, Sebastian Dela, Szymon Wróblewski, Jowita Budnik, Konrad Eleryk. Genere: Action, thriller. Durata: 94 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su. Trama: Nina è una ex agente speciale che vive sotto copertura. Quando Max, il figlio adolescente che non ha mai conosciuto e che vive con la famiglia adottiva viene rapito, la donna lotterà con ogni mezzo per riportarlo a casa sano e salvo, rispolverando tutte le abilità del suo passato di agente. A pochi giorni dal fortunato lancio di The Mother, con Jennifer Lopez, e quasi in concomitanza con la festa della mamma,ci riprova e sfodera un altro action movie, questa volta firmato ...

Una mamma cerca di intrufolarsi in un'organizzazione criminale per salvare il figlio: parte così il nuovo filmdi ...Come vi raccontiamo nella recensione di, questa produzione battente bandiera polacca si inserisce in un filone ormai consolidato, con donne cazzute - vere e proprio bad - ass - che non ...