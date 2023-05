Mossa a sorpresa di La Russa | riceve chi ha raccolto firme per le sue dimissioni | poi lo gela così… video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 27 maggio 2023) Una lezione di stile, ignorata da molti giornali e tv quella impartita da Ignazio Lagiovedì 25 maggio in Senato nei confronti di chi haper farlo dimettere, dopo le polemiche per le frasi su via Rasella. Il presidente del Senato ha infatti ricevuto con un atto senza precedenti, la delegazione di coloro che vorrebbero le sudalla carica di presidente del Senato. Mai visto con nessuna alta carica istituzionale della Repubblica, che pure è stata fortemente divisiva e contestata. LEGGI ANCHE Via Rasella, Lafa infuriare l'Anpi. Un nervo scoperto toccato anche da Pannella, Pansa e persino Bobbio Via Rasella, Mughini zittisce la sinistra accanita su La: "Fu un'operazione suicidaria" () I due esponenti di ...