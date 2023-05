Monza-Lecce | Palladino | “Orgoglioso di questo gruppo italiano | merito alla società”

(Di sabato 27 maggio 2023) Raffaeleha parlato in conferenza stampavigilia di, match della penultima giornata di campionato. I brianzoli chiudono il loro campionato casalingo con un impegno che potrebbe ancora tenerli in corsa per l’ottavo posto in classifica. “Sonodi, con tanti giovani italiani. Gran parte delè della, io ho capito subito che avremmo fatto qualcosa di straordinario – spiega– I numeri sono dnostra e sono uno stimolo per continuare a lavorare partita dopo partita. Adesso attenzione al, perchè con le grandi ha fatto ottimi risultati e ha un ottimo ...

Ilaspetta ilper continuare a inseguire l'ottavo posto che potrebbe voler dire anche Conference League . Ma si guarda anche al futuro con la firma di Raffaele Palladino che sembra vicina: "...Vigilia di campionato per ildi mister Marco Baroni che domani affronterà ilin una gara molto delicata in chiave salvezza . Ai salentini servono punti per essere tranquilli mentre i brianzoli vogliono continuare a ...Il fischio di inizio diè previsto domenica 28 maggio alle ore 15:00, all'U - Power Stadium. COMPARAZIONE QUOTE: SEGNO 1 PIÙ INFO PIÙ INFO 2.50 PIÙ INFO 2.50 PIÙ INFO ...

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Monza ...Il mister del Lecce, ex difensore dei biancorossi negli anni '80, Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia ...