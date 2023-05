Mondiali Under 20 | l’Italia conquista gli ottavi | decisiva la vittoria per 3-0 sulla Repubblica Dominicana

(Di sabato 27 maggio 2023)si impone per 3-0il passaggio aglidei20 2023. Ottimo primo tempo da parte degli Azzurrini che già nella prima frazione di gioco, oltre a costruire e reggere bene si portano in vantaggio. Ottima prestazione di Casadei che sblocca anche il risultato al 18esimo minuto con un colpo di testa decisivo. Bene anche Ambrosino e Baldanzi, alla conclusione più volte. E’ proprio il numero 9 a raddoppiare ad inizio ripresa: l’attaccante si rende decisivo con un tiro dalla distanza che spiazza Valdez, 2-0 al cinquantesimo. Ad inizio ripresa arriva una nuova rete azzurra con la grandissima conclusione a giro di Montevago. La rete viene rivista al var per un possibile fuorigioco e annullata, ...

1° TEMPO Inizio ore 20:00 Repubblicana Dominicana 0 Italia ...Commenta per primo Di seguito i 22 titolari di Republica Dominicana - Italia, terza gara del girone degli Azzurrini nel Mondiale20 in Argentina: REP. DOMINICANA : Valdez; De Pena, Martes, Jungbauer, Ciriaco; De Oca, Alvarez; Boatwright, Yambati, Cuevas; Martin. ITALIA : Desplanches; Turicchia, Ghilardi, Guarino, Giovane;

Ascoli Calcio, Giovane sempre in campo nella sfida mondiale vinta 3-0 dall'Under 20 con la Repubblica Dominicana - picenotime.it - IT ...L'Italia Under 20 torna in campo per la terza gara del girone C affrontando la Repubblica Dominicana. Serve il successo agli Azzurri per andare avanti nella manifestazione. Si gioca allo ...