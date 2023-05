Mondiali U20 | Casadei show e l’Italia vola agli ottavi di finale

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 27 maggio 2023)si riscatta subito al Mondiale U20, vince contro la Repubblica Dominicana edidella competizione. Gli azzurrini sono riusciti a riscattare la sconfitta della seconda giornata contro la Nigeria e nel terzo match è arrivata una bellissima vittoria, decisiva per il passaggio del turno. La squadra di Carmine Nunziata è riuscita ad imporsi contro la Repubblica Dominicana con il risultato di 0-3, le reti sono state realizzate da(doppietta) e Ambrosino. Al 62? gol annullato a Montevago per fuorigioco.chiude il girone al secondo posto, alle spalle del Brasile. Tutto facile per la squadra di Ramon Menezes, in grado di vincere 2-0 contro la Nigeria.nel prossimo turno dovrà vedersela contro ...