Mondiale Under 20 | piccoli italiani crescono | la partenza delle nostre stelline

(Di sabato 27 maggio 2023) Roma, 27 mag – E’ iniziato esattamente una settimana fa il20, ventitreesima edizione del torneo quest’anno riservato ai calciatori nati dal 2003 in avanti. Tra le ventiquattro partecipanti – suddivise in sei raggruppamenti – anche l’Italia. Gli azzurrini, inseriti nel girone D insieme a Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana, scenderanno in campo questa sera contro la rappresentativa caraibica per la giornata conclusiva della prima fase.20, una vetrina importante Non facciamoci ingannare dalla scarsa popolarità del suddetto campionato giovanile. Qui, ad esempio, si è fatto conoscere un certo Haaland: quattro primavere fa il norvegese segnò nove reti in una sola partita. Nel corso degli anni infatti da queste parti sono sempre passate diverse future stelle assolute del pallone ...