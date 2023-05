Mondiale Under 20 2023 | segna anche Romero | l’Argentina chiude a punteggio pieno

(Di sabato 27 maggio 2023) Inizia il terzo turno della fase a gironi del20 in corso in Argentina e la squadra padrone di casa si prende il primo posto nel Gruppo A.la formazione albiceleste, che nel suo terzo incontro infligge un sonoro 5-0 alla Nuova Zelanda. A segnol’attaccante della Lazio, mentre gli altri quattro gol portano la firma di Maestro, Infantino, Aguirre e Veliz. RISULTATI E CLASSIFICHE Agguanta la seconda posizione l’Uzbekistan, che scavalca la Nuova Zelanda grazie ad una migliore differenza reti. Decisiva la vittoria per 2-0 sul Guatemala con doppietta di Nematjonov. Gli oceanici dovranno ora sperare di passare tra le migliori terze. SportFace.

In serata invece spazio al20 con in campo l'Italia e ai playoff di Serie B e a quelli di Serie C. Si decide anche il Giro d'Italia con la penultima tappa, mentre la Formula 1 si ...Davide Macor, giornalista e scrittore, faceva parte del gruppo che disputò il19 del 2002. Ricorda bene che impressione gli fece Parisse la prima volta in cui lo vide: 'Lo incontrai ...Mariaclotilde Adosini, invece, 18 anni, impegnata in una gara di Coppa del Mondo20 contro un'... cosa che, comunque, non mi impediva di essere contento per il record dell'ora o per il...

Scandalo al Mondiale U20, dubbi sul capitano della Nigeria con l'Italia: la sua squadra non esiste Sport Fanpage

Proseguono i Mondiali Under 20 2023: ecco la classifica delle migliori terze, quattro su sei avanzano agli ottavi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...