Mobilità dei parroci nella Diocesi di Pozzuoli

(Di sabato 27 maggio 2023) Sulla pagina Facebook delladi, è stato pubblicato il comunicato con il quale si prevede, a partire da settembre 2023, l’avvicendamento di alcuniFlegrei. Volendo dare seguito alla lettera del 21 luglio 2022quale i Vescovi annunciavano l’intenzione di “avviare un cammino di verifica ed iniziare a far diventare prassi la Il Blog di Giò.

... ricco di stand dedicati allasostenibile. Un grande evento sportivo e allo stesso tempo ... Oltre a piazza del Popolo, viale Gabriele D'Annunzio e viaFori Imperiali, già interdette alle ...... l'alluvionegiorni scorsi in Romagna ha fatto emergere nuove ombre di unaesclusivamente elettrica. È diventato virale un post del Comune di Ravenna intitolato "Misure da adottare da ......i collaudi in linea del primo nuovo tram per misurare le prestazioni e le funzionalitàsistemi ... oltre a informazioni generali sullo stato dellacittadina. Inoltre, i Tramlink sono i ...