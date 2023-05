Milinkovic | ecco l’offerta | la Juventus vuole il centrocampista

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 27 maggio 2023) Continua il pressing della Juve per; i bianconeri non hanno nessuna intenzione di mollare il. Uno dei giocatori più importanti del campionato italiano è, senza nessun dubbio,(LaPresse)Ildella Lazio è una delle mezzali più forti della Serie A e ha tutte le caratteristiche per andarsi ad imporre in un club con, ancora, maggiori ambizioni rispetto a quelle della squadra biancoceleste. Forza fisica, abilità nel gioco aereo, tecnica e possibilità di portare un buon numero di gol sia con i calci piazzati sia per via delle sue capacità nell’inserimento. Un giocatore che potrebbe fare la differenza in tutte le squadre della Serie A e in gran parte dei maggiori club europei. Nella prossima ...