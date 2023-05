Milano | la coppia Magnini-Palmas sventa un furto ai danni di una turista | inseguono una ladra e la bloccano fino all’arrivo della polizia

(Di sabato 27 maggio 2023) Filippoe Giorgiasono in un locale di corso Sempione,, zona ArcoPace. La loro uscita viene interrotta dalle urla di una passante: un’altra donna sta tentando di strapparle via la borsa. I due si avvicinano e, quando lascappa, si lanciano nell’inseguimento. L’ex campione di nuoto e la showgirl riescono a raggiungerla e a bloccarla. A quel punto chiamano la, che arriva sul posto e raccoglie le generalitàdonna: si tratta di una cittadina cubana di 62 anni, con precedenti a suo carico. Gli agenti non la arrestano, resta a piede libero, ma sarà sottoposta a indagini per tentato. La vittima, che era riuscita a non farsi sottrarre la borsa, è unafrancese di 51 anni, in visita ...

