Milano | genitori no vax rifiutano di far fare un test Covid al figlio grave | indagati per tentato omicidio

(Di sabato 27 maggio 2023) commenta A, una coppia dino - vax porta in ospedale il proprioperché sta molto male. Lì scopre che il bimbo, 4 anni, sta per morire a causa di una forma fulminante di tumore ...

... appunto, a carico dei. L'ospedale ricevente, che si trova fuori, non poteva sorvolare sul test per il Covid "avendo in corsia molti bambini che hanno basse o nulle difese immunitarie"...La vicenda, avvenuta in un ospedale di, viene riportata dal Corriere della Sera . Ieri, venerdì 26 maggio, iportano in ospedale il figlio di 4 anni che sta male e durante le analisi ...commenta A, una coppia dino - vax porta in ospedale il proprio figlio perché sta molto male. Lì scopre che il bimbo, 4 anni, sta per morire a causa di una forma fulminante di tumore e che deve ...

Milano, i genitori No vax negano il test del tampone per il figlio malato di tumore: indagati per tentato omicidio Open

L'ospedale ricevente, che si trova fuori Milano, non poteva sorvolare sul test per il Covid "avendo in corsia molti bambini che hanno basse o nulle difese immunitarie" ...Il test era necessario per trasferire il bambino di 4 anni, affetto da un grave tumore, in una struttura specializzata. La Procura ‘forza’ la norma sul prelievo forzoso di campioni biologici ...