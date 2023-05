Milano | genitori no vax negano test Covid al figlio | indagati

(Di sabato 27 maggio 2023) Si sono opposti all'esecuzione di unper ilsul propriodi 4 anni, ricoverato per un tumore, ino-vax che la procura diora indaga per tentato omicidio. Come scrive il Corriere della Sera, il tampone era necessario per permettere lo spostamento del bambino in un'altra struttura. I pubblici ministeri hanno quindi autorizzato il prelievo forzoso di campioni biologici che si applica in caso di indagini.

Si sono opposti all'esecuzione di un test per il Covid sul proprio figlio di 4 anni, ricoverato per un tumore, ino - vax che la procura diora indaga per tentato omicidio. Come scrive il Corriere della Sera , il tampone era necessario per permettere lo spostamento del bambino in un'altra ....... Per riuscire a sbloccare la situazione, diventata paradossale, e dare una chance di sopravvivenza al bambino, il personale medico si è dovuto rivolgere addirittura alla Procura di: ...... appunto, a carico dei. L'ospedale ricevente, che si trova fuori, non poteva sorvolare sul test per il Covid "avendo in corsia molti bambini che hanno basse o nulle difese immunitarie"...

Milano, genitori no vax rifiutano di far fare un test Covid al figlio grave: indagati per tentato omicidio TGCOM

I genitori novax di un bambino di 4 anni, ricoverato per una grave malattia, si sono opposti al test per il Covid necessario per spostarlo in un altro ospedale, e sono stati indagati per tentato omici ...Genitori no vax negano tampone al figlioletto: una misura necessaria per spostare il piccolo in una struttura più idonea alle cure di cui ha bisogno.