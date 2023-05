Milano | funambolo tra i grattacieli al Bosco Verticale

Untra i grattacieli di. Andrea Loreni ha camminato sospeso a 140 metri d'altezza in apertura della seconda edizione di BAM Circus - Il Festival delle Meraviglie al parco, nel Bosco ...Naso all'insù. Non per vedere gli imponenti grattacieli di quella"dove tutto è esplicito, chiaro, fatto per apparire". Ma per osservare l'impresa di Andrea Loreni , l'unicoitaliano specializzato in camminate a grande altezze, andata in scena ieri, ...... l'edificio più alto d'Italia, tra i grattacieli di Portanuova simbolo diin tutto il mondo: è la spettacolare impresa delAndrea Loreni - la più alta traversata mai realizzata in ...

Milano, "passeggiata" fra grattacieli a 140 metri di altezza: l'impresa del funambolo Andrea Loreni TGCOM

Oltre 10mila persone nel parco e in streaming hanno seguito con il fiato sospeso l’evento che si svolgeva a 140 metri di altezza ...Il funambolo Andrea Loreni ha camminato sul filo dal Bosco verticale alla Unicredit tower ad una altezza di 140 metri: è iniziato Milano Bam Circus ...