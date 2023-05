Milano | designer 27enne americana violentata al parco di Trenno | soccorsa da un passante

(Di sabato 27 maggio 2023) Unaè stata aggredita evenerdì al, polmone verde della zona ovest di. La giovane attorno alle ore 18 è stata vista camminare a piedi scalzi e barcollante: unl’ha avvicinata per chiederle se fosse tutto a posto e, visibilmente sotto shock e in un misto di italiano e inglese, la giovane ha spiegato di stare male e di essere stata aggredita. Arrivata una pattuglia della Polizia locale è scoppiata a piangere e ha denunciato: “Sono statalì nel parchetto da uno sconosciuto”. Un’ambulanza ha accompagnato laal Soccorso Violenze Sessuali e Domestiche della clinica Mangiagalli per il primo referto medico e la visita con le psicologhe. Sul ...

