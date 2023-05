Milan-Sassuolo | Primavera 1 TIM 0-0 | occasione per Chaka | LIVE NEWS

... Atalanta 24;23; Lazio, Udinese 21; Roma 19; Inter 18; Juventus 16;12; Empoli, Torino 11; Salernitana, […] Cronaca Genova Genova, trova assegno e se lo intesta: denunciato 46 ...... Manchester United, Newcastle, Bayern o Chelsea) In entrata il centrocampista preferito è sempre Frattesi (), sul quale però sono attive anchee Inter. In attacco potrebbe essere ...Commenta per primo Dopo l'anticipo di ieri sera tra Sampdoria e(2 - 2) oggi la 37esima e penultima giornata di campionato in Serie A prosegue con altre ...con il posticipo Juventus -(...

Primavera, -1 al termine: il Milan ospita il Sassuolo Milan News

37ª e penultima giornata di Serie A che prosegue in questo sabato pomeriggio – dopo il pareggio per 2-2 tra Sampdoria e Sassuolo al Marassi, ultima partita in casa della stagione per i già retrocessi ...- 45' Fine primo tempo. 44' OCCASIONE MILAN! Ripartenza dei rossoneri con Chaka, pe alla per Longhi in area che conclude addosso al difensore. 37' Mancino di Malaspina ...