Milan | l’ossessione di Leao è una chiave di svolta per il futuro

... ha detto'allenatore delche ha poi rivelato che Brahim ... per farlo devi avere sempredi migliorarti e dare di ..., dal futuro di Ibra alla crescita di Leao: parla PioliNel ... Resta viva'ipotesi di vederlo in rossonero in un altro ruolo, ... ma Per diventare un campione deve avere un, deve ...... ha detto'allenatore delche ha poi rivelato che Brahim ... per farlo devi avere sempredi migliorarti e dare di ...

Pioli: "Non è il momento di parlare di rinnovi e futuro, bisogna battere la Juve" La Gazzetta dello Sport