Milan | Bennacer | 'Mi manca il campo | farò di tutto per tornare in tempo per la Coppa d'Africa'

(Di sabato 27 maggio 2023) Ismael, centrocampista delattualmente out per un infortunio al ginocchio che lo terrà fuori per almeno sei mesi, ha risposto...

... o adattare giocatori comee Krunic per dare solidità e sicurezza in quella zona di campo. In soldoni, la presenza di De Ketelaere alè stata inutile nel corso di questa stagione. Il ...... André Silva e Ismaël. Non dimentichiamo poi gli acquisti di Rafael Leao per circa 30 milioni di euro nel 2019 e di rilievo fu altresì l'operazione per portare il portiere Maignan al. ......semifinali la Signora in campionato è reduce dalla sconfitta con l'Empoli per 4 a 1 mentre il,... l'allenatore dei rossoneri, riproporrà la formazione tipo ma dovrà gioco forza a meno di...

Bennacer risponde ai tifosi: "Mi manca il campo, ma farò di tutto per essere pronto per la Coppa... Milan News

Ismael Bennacer, attualmente out per un infortunio al ginocchio che lo terrà fuori per almeno sei mesi (qui il comunicato), ha risposto a diverse domande dei tifosi in un Q&A social ...Il lavoro per la dirigenza rossonera non è terminato col prolungamento del portoghese. Il Corriere dello Sport riporta che Paolo Maldini e Ricky Massara inizieranno presto ad intavolare trattative con ...