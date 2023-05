Migranti | porto di Bari per la nave Geo Barents con 599 persone a bordo Assegnato dal ministero dell' Interno

...causato danni materiali nell'area deldi al - Maya e nel settore Abou - Sourra, a sud di Zawiya. Intanto, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha reso noto che i 500...Attraccherà aldi Livorno il 30 maggio alle 8.30 la nave ong Humanity 1, con 88a bordo recuperati ieri mattina al largo della Libia e dei quali, fanno sapere dalla Prefettura di Livorno, ancora non ...Nuovo sbarco, dopo una beve tregua di circa due settimane, neldi Roccella Ionica, in Calabria. A seguito di un'operazione di soccorso in mare compiuta in ... Tra i tantidi nazionalità ...

Migranti, in 95 arrivati nel porto di Roccella Ionica Tiscali Notizie

Nuovo salvataggio nel Mediterraneo portato a termine da Medici Senza Frontiere: si tratta di 566 persone che sbarcheranno a Bari ...Il ministero dell’Interno ha assegnato il porto di Bari per lo sbarco della nave Geo Barents. A bordo dell’imbarcazione di Medici senza frontiere 599 persone salvate in mare. Do il mio consenso affinc ...