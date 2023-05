(Di sabato 27 maggio 2023) Rimangono ancora in fase stallo i negoziati per arrivare alla formazione del nuovo piano. Nelle ultime ore, l’Unione Europea ha messo sul tavolo l’opzione del “tetto annuale”, ovvero un meccanismo che terrebbe conto dei flussi di entrata e uscita, per poi definire “la capacità adeguata” di ogni Stato nell’ospitare i. L’obiettivo comunitario, sulla carta, sarebbe quello di aiutare i Paesi più soggetti ai flussi migratori (Italia in primis), con il tentativo di rendere obbligatorio il principio di solidarietà nella redistribuzione degli arrivi. La proposta delsuiSi tratterebbe, quindi, di un meccanismo basato su “quote nazionali” predeterminate da Bruxelles, tenendo conto dell’equilibrio tra solidarietà e responsabilità”, nonché “della particolare posizione geografica degli Stati membri ...

...e snello dove sono cambiati i protagonisti (gli analfabeti non sono più i montanari ma i; ... Qualeluogo può essere deputato a parlare della vita nella sua interezza, se non la scuola Se ...... non è che uno sia più intelligente e l'meno intelligente, uno ricco e l'meno ricco. Un ... che con le coperte termiche color oro utilizzate per l'accoglienza deiricopre le porte ...La sinistra radical chic, quella di Capalbio e dell'armocromista, deisì ma non qui. Un mondo lontano dalla realtà, come testimoniato anche dagli ultimi ...del Fronte della Gioventù o. È ...

Migranti, altro che accordo: l’Ue è pronta a rifilarci il pacco Nicola Porro

La Guardia Costiera ha soccorso la notte scorsa nel mare Jonio 95 migranti di varia nazionalità. Il gruppo, composto anche da donne e bambini, è stato fatto sbarcare nel porto di Roccella Jonica. Dop ...Ascolta l'articolo Proseguono incessanti le attività di soccorso e di sbarco sulle coste calabresi. È di questa mattina la notizia dell’arrivo di 95 migranti al porto di Roccella Jonica, in provincia ...