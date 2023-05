Migliaia di tedeschi e austriaci in Italia per la Pentecoste (Pfingsten)

Leggi su agi

(Di sabato 27 maggio 2023) AGI -di turisti stranieri, soprattutto, si stanno riversando sull'autostrada 'A22 del Brennero' diretti inoccasione della Pentecoste (Pfingsten), festività particolarmente sentita nei Paesi di area germanofona e anche in Alto Adige dove lunedì è giorno festivo. In queste oretra autovetture, camper e roulotte, nonché pullman sono in viaggio diretti verso le località turistiche, soprattutto laghi di Caldaro e Garda, e le città d'artene. Sull'importante arteria autostradale si registra traffico molto intenso con frequenti code tra il confine di Stato di passo del Brennero ed Affi, l'uscita che serve le località meridionali sul lago di Garda. Code in direzione sud già al Brennero, sul viadotto 'Sciliar' a nord di Bolzano, a Egna e ...