(Di sabato 27 maggio 2023) Città del, 27 mag. (Adnkronos) - L'Istituto Nazionale delle Migrazioni (INM) insieme alla Guardia Nazionale inha intercettato unpieno dia Chiapa de Corzo, nel Chiapas. 175 inel veicolo, 154 provenienti principalmente dal Guatemala, 13 dall'Ecuador, 3 da El Salvador, 3 dall'Honduras, uno dalla Repubblica Dominicana e uno dal Pakistan. Tra ivi erano 28 minorenni che non erano accompagnati da nessun adulto. Le persone erano stipate e ammassate nel pianale del. Gli agenti dell'immigrazione federale hanno fermato il veicolo quando hanno iniziato a sentire urla e colpi all'interno e hanno arrestato l'autista.

Messico: trovati in un camion 175 migranti, di cui 28 minori Il Dubbio

