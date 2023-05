Messi regala il titolo al Psg! In festa anche il Benfica | è campione di Portogallo

(Di sabato 27 maggio 2023) Sono arrivati altri due verdetti: ile il Psg sono campioni, rispettivamente del campionato portoghese e di quello francese. Vittoria decisiva per ildavanti al pubblico amico contro il Santa Clara con il risultato di 3-0. Sconfitta e delusione per il Porto, con lo stesso risultato contro il Guimaraes. E’ il 38°per il. Trionfoper il Psg, è l’11° successo della sua storia. Decisivo il pareggio in trasferta contro lo Strasburgo, 1-1 il risultato finale. La squadra di Galtier passa in vantaggio con, è della ‘Pulce’ ildello scudetto. E’ Gameiro a siglare il definitivo 1-1. Vittoria del più sorprendente Lens contro l’Ajaccio, ma non basta a rinviare ladel Psg. L'articolo CalcioWeb.

Negli ultimi due c'è il marchio di Lionel, che firma il trionfo aritmetico in campionato con il suo solito,lo scudetto a Galtier con una giornata d'anticipo e si appropria di un altro ...A decidere è stato un gol di Lionel(59 ), bravo a portare in vantaggio i suoi e a decidere virtualmente il campionato, dato che a nulla è servito il pareggio segnato al 79 da Kevin Gameiro .

