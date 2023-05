“Messaggio sbagliato”. La lezione dell'11enne alla Ferragni seminuda

(Di sabato 27 maggio 2023) Ci voleva una ragazzina di 11 anni per spiegare a Chiarache ammantare di significati sociali la foto di un nudo non la rende un'immagine artistica e di lotta femminista: "Per farci notare dobbiamo metterci nude?"

Chiara Ferragni, foto nuda sui social. Le risponde la campionessa 11enne: «Messaggio sbagliato» Corriere della Sera

Ci voleva una ragazzina di 11 anni per spiegare a Chiara Ferragni che ammantare di significati sociali la foto di un nudo non la rende un'immagine artistica e di lotta femminista: "Per farci notare do ...L'imprenditrice e influencer si mostra in slip e seno coperto dalla mano. Scattano le polemiche. Tra chi critica anche una sedicente 11enne: «Messaggio sbagliato per le ragazzine» ...