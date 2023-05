Meloni zittisce i gufi | l' economia cresce ma il Fmi ci fa la lezione

Leggi su iltempo

(Di sabato 27 maggio 2023) Il Fondo monetario internazionale non molla la presa e ci bacchetta sul Pnrr. «La piena e tempestiva attuazione del Pnrr dell'Italia è necessaria per aumentare la produttività e rilanciare la crescita potenziale» si legge nella nota redatta dagli ispettori di Washington sul nostro Paese. Secondo l'organizzazione monetaria l'inesorabile invecchiamento della popolazione italiana contrae la forza lavoro rallentando la produzione. Per questo sarebbero necessarie «riforme strutturali ambiziose che favoriscano la produttività». L'obiettivo è «ridurre le trappole della disoccupazione e dell'inattività, diminuire l'informalità» e, udite, udite, «evitare di sostenere le imprese in declino». Non solo Pnrr ma anche riduzione del debito. «Un credibile piano di riduzione del debito a medio termine mitigherebbe ulteriormente i rischi legati al debito», un appunto a cui ha risposto il ministro ...