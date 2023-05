(Di sabato 27 maggio 2023) "Nessun fiorentino, nessun italiano,mailadei. Così comemai cancellare dalla memoria quegli anni così difficili per la nostra nazione, segnati da ...

Così comepotrà mai cancellare dalla memoria quegli anni così difficili per la nostra Nazione, segnati da altri sanguinosi attentati e stragi - sottolinea- . Una lunga scia di terrore ...Così comepotrà mai cancellare dalla memoria quegli anni così difficili per la nostra ... Così la premierin occasione del trentennale dalla strage dei Gergofili.Così comepotrà mai cancellare dalla memoria quegli anni così difficili per la nostra ... Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia. . 27 maggio 2023

Meloni, nessuno potrà mai dimenticare la strage dei Georgofili Euronews Italiano

(Adnkronos) - "Un feroce attacco allo Stato, una guerra dichiarata alla Repubblica per vendicarsi del carcere duro, una ferita gravissima inferta all’Italia e al suo patrimonio artistico e culturale."Nessun fiorentino, nessun italiano, potrà mai dimenticare la strage dei Georgofili. Così come nessuno potrà mai cancellare dalla memoria quegli anni così difficili per la nostra nazione, segnati da a ...