Meloni | che bordate sulla Rai | “Libero la cultura da sistema di potere Qualcuno non sa misurarsi col merito”

Leggi su tpi

(Di sabato 27 maggio 2023) “Io non intendo sostituire un intollerantedicon un altro intollerantedi. Voglio liberare laitaliana da un intollerantedi, in cui non potevi lavorare se non ti dichiaravi di una certa parte politica. Voglio uncratico e plurale che rappresenti tutti che dia spazio a tutti in base al valore che dimostrano e non alla tessera”. Queste le parole di Giorgiache ieri, 26 maggio 2023, ha chiuso la campagna elettorale di Catania per Enrico Trantino sindaco insieme agli altri leader del centrodestra. “Se nella Rai – ha aggiunto–devecole decide che non ce la fa e deve ...