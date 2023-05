Melissa Satta e Matteo Berrettini fanno la loro prima apparizione pubblica da coppia

(Di sabato 27 maggio 2023) Delamore si sapeva da tempo ma non si erano ancora fatti vedere ad eventi pubblici insieme. Dopo mesi di scatti rubati e una foto sui social, il momento tanto atteso dagli appassionati di gossip è arrivato. Per lavoltasi mostrano ufficialmente comesul red carpet del Festival di Cannes per l’amfAR Gala, serata di beneficienza, all’Hotel du Cap-Eden-Roc a Antibes. La conduttrice Sky e il campione di tennis si frequentano da fine 2022 e larelazione era finita subito nel mirino degli haters: accusavanodi essere la cause delle perfomance non buone del compagno in campo. Ma nonostante i commenti, la differenza di età (lui più giovane di 10 anni) e la distanza non si sono ...

Matteo Berrettini ehanno calcato il primo red carpet insieme, dimostrando che la loro relazione è più solida che mai. La coppia ha scelto di debuttare di fronte ai fotografi al Festival del Cinema di ......il braccio d'oro del tennis azzurro Matteo Berrettini contro i pregiudizi della bellezza Non c'è salute senza salute mentale Perché se Matteo Berrettini non gioca bene si dà la colpa a...... con la conduzione del carismatico Mago Forest, che non sarà da solo ma affiancato da un volto molto apprezzato della televisione italiana,. Garantite, come sempre, grandi risate e ...

Melissa Satta e Matteo Berrettini, primo red carpet insieme: a Cannes vestono coordinati in bianco Stile e Trend Fanpage

Berrettini, presente a Cannes per evento benefico, ma il ritorno è lontano (FOTO). Il romano ha partecipato ad un evento benefico in Francia.Melissa Satta e Matteo Berrettini si stanno frequentando da aprile, sono stati paparazzati molte volte per le strade di Miami, in America mentre passeggiavano insieme o ...