Meghan Markle senza fede al dito | si accendono i dubbi dei fan

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 27 maggio 2023) La duchessa di Sussex richiama di nuovo i riflettori su di sé.appare di nuovol’anello di fidanzamento regalatole da Harry ancora nel 2017. Questa sarebbe la seconda volta, nel giro di poche settimane, che l’attrice decide di non indossare il prezioso gioiello. Tutti conoscono molto bene la passione cheha per i gioielli ed è per questo che non riesce mai a farne a meno in nessuna occasione. Uno in particolare non sembra mancare mai, cioè quello di fidanzamento regalatole dal principe Harry tanti anni fa. Eppure, nelle ultime due uscite pubbliche dopo l’incoronazione di Carlo III, la duchessa di Sussex ha deciso di non indossarlo. I fanqualcheo sulla sua vita privata.e ...