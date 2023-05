(Di sabato 27 maggio 2023) Leggi Anche Università,: 'Più accessi a, ipotesi 19mila nel 2023' Rispetto al caro affitti, in un'intervista a La Stampa ilspiega che per gli studenti 'abbiamo messo quasi ...

Rispetto al caro affitti, in un'intervista a La Stampa il ministro spiega che per gli studenti 'abbiamo messo quasi un miliardo dopo due mesi dalla nascita del governo'. Con il ministro Schillaci vogliamo ottimizzare e rendere meno burocratici gli accessi, creando dei meccanismi di incentivo affinché non vi siano squilibri come sull'assistenza d'urgenza.

Medicina, il ministro Bernini: "Subito 4mila posti in più nei corsi di laurea" TGCOM

Per i corsi di laurea in Medicina "ci sarà un aumento importante dei posti, tra il 25 e il 30%". Ad annunciarlo è il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, spiegando che "occorr ...Abbiamo intenzione di aprire ''in maniera programmata e sostenibile l'accesso al corso di laurea di medicina. Il gruppo di lavoro che abbiamo istituito al ministero ha operato benissimo insieme alle R ...