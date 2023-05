McKennie | un ‘problema’ da 40 milioni per la Juventus

Leggi su dailynews24

(Di sabato 27 maggio 2023)potrebbe finire per non essere riscattato dal Leeds diventando un esubero per i bianconeri. In estate potrebbero dover cercare di cederlo a tutti i costi Con la conferma della sospensione di 10 punti, la presenza dellanella prossima Champions League sarà quasi impossibile. I bianconeri non dipendono più da se stessi, ma da L'articolo