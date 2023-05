Mazzata sulla casa | devi spendere 40 000€ di ristrutturazione obbligata | Sbrigati a trovare i soldi

(Di sabato 27 maggio 2023) Ancora unaper chi possiede una. I proprietari saranno costretti afino a 40 mila euro. E’ arrivata la prima approvazione della Direttiva EPBD Case Green, da parte dell’Europarlamento che, nel caso passasse, obbligherebbe la popolazione ad adeguare tutti gli edifici residenziali entro: • 1° Gennaio 2030 della classe energetica E • 1° Gennaio 2033 della classe energetica D • 2050: obiettivo zero emissioni. A cosa vanno incontro i proprietari delle- Ilovetrading.itANCE, stima che in Italia il 35% delle case risulta in classe G e il 25% in classe F e, per riuscire al traguardo suddetto, si dovrà intervenire soprattutto su infissi, caldaie, isolamento ed impianti alimentati da energie rinnovabili. Ma vediamo quali sono i costi da considerare in caso si debba rendere efficiente il nostro ...

Mazzata sulla casa: devi spendere 40.000€ di ristrutturazione obbligata

