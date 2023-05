Maxi turnover Roma | Svilar | 'Ho molta voglia | abbiamo preparato questa partita al 100%'

(Di sabato 27 maggio 2023) Mile, portiere della, parla a Dazn prima della sfida con la Fiorentina: "Ho, come tutta la squadra,...

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina - Roma (calcio d'inizio ore 18). Fiorentina : Cerofolini; Venuti, M. Quarta, Igor, Biraghi; Barak, Mandragora, Duncan; Ikoné, Jovic, ...Leggi anche LIVE Napoli - Inter Inter, a Napoli: Asllani favorito su Brozovic, in avanti Lukaku e Correa Gagliardini titolare al Maradona A Napoli una delle ultime chance prima dell'...Spalletti, dopo ildi Monza, tornerà a riproporre la formazione titolare, compreso quel Kvaratskhelia che sembrava a rischio per una contusione e che invece ha pienamente recuperato. ...

Maxi turnover Roma, Svilar: 'Ho molta voglia, abbiamo preparato ... Calciomercato.com

Mourinho risparmia molti titolari, Italiano cambia quasi tutta la squadra rispetto alla finale di Coppa Italia.Maxi-turnover per Italiano e Mourinho, concentrati per le rispettive finali di Conference ed Europa League. Nei viola nuova occasione per Jovic, ospiti senza ...