Max Gazzè tra gli “spaventati” dalla destra condannato per piscina abusiva | ricorre alla legge Berlusconi

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 27 maggio 2023) Suona un po’ come una nemesi: Max, il noto cantautore romano, da sempre orgogliosamente di sinistra e fieramente antiano, costretto ad appigliarsi a unadiper difendere i suoi abusi edilizi: in particolare la, costruitamente insieme al portico e un soppalco, nella sua villa alle porte della Capitale. Un appiglio che comunque non gli è bastato per salvarlocondanna. I giudici amministrativi del Tar hanno infatti confermato il provvedimento, quantificando anche un risarcimento per il Comune di Campagnano di 5 mila euro. Hanno anche intimato di smantellare tutte le opere considerate difformi rispetto alle autorizzazioni rilasciate. In pratica,deve ora sanare tutti ...