Max Gazzé “piscina | portico e soppalco” abusivi nella villa sul Lago di Bracciano | deve risarcire il Comune di Campagnano

(Di sabato 27 maggio 2023) Cinquemila euro di risarcimento aldi, il borgo suldidove ha comprato casa nel 2004, e l’obbligo di sanare gli abusi edilizi. Max Gazzè ha perso il ricorso presentato al Tar del Lazio e ora dovrà pagare quanto stabilito dai giudici della seconda sezione per gli abusi edilizi presenti nel casale del cantautore, mai sanati daldi, che nel 2010 aveva respinto la richiesta di condono edilizio. Tutto è cominciato nel luglio 2004, quando il cantante acquistò la piccola tenuta, pochi mesi dopo che il precedente proprietario aveva presentato la richiesta di condono edilizio, poi respinto nel 2010. “Tanti sono gli abusi: dalla realizzazione di una, alla chiusura di un, con la contestuale ...

