Matteo Pietrosanti | morto a 15 anni per un malore in mezzo al campo | la procura vuole archiviare ma i genitori chiedono nuove indagini

(Di sabato 27 maggio 2023) Sono davvero tanti i dubbi sollevai daidi, il ragazzo di soli 15deceduto a causa di unil 3 marzo dell’anno scorso: il ragazzo si stava allenando insieme ai compagni di squadra su undi calcio a Priverno. Dubbi importanti, atroci per una famiglia che ha subito una così grave perdita: soccorsi medici non adeguati, un defibrillatore non a norma, visite mediche carenti rispetto ai parametri normalmente richiesti. Tragedia durante l’allenamento,muore a 15. La mamma: ‘Il destino ti ha portato via, il mio portierone’ Morte, laPer tale ragione, infatti, i ...

Sono questi i dubbi sollevati dai genitori di, il 15enne deceduto a causa di un malore il 3 marzo dello scorso anno mentre si allenava insieme ai compagni di squadra su un campo ...si stava allenando sul campo San Lorenzo a Priverno , poco distante da Latina , in un pomeriggio qualunque di un giorno qualsiasi per chi, come lui, aveva dedicato sacrifici e ...Sono questi i dubbi sollevati dai genitori di, il 15enne deceduto a causa di un malore il 3 marzo dello scorso anno mentre si allenava insieme ai compagni di squadra su un campo ...

Matteo Pietrosanti, morto sul campo di calcio dopo un malore: la procura chiede l'archiviazione ma i genitori ilmessaggero.it

Un defibrillatore non a norma, soccorsi medici non adeguati e un certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica rilasciato in seguito ad una visita medica carente rispetto ...