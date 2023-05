Mattarella su don Milani | «Mai far tacere libri o presentazioni | bisogna dare opportunità a chi non ne ha»

12.15Milani,:"Scuola di tutti" "La scuola è di tutti, deve essere per tutti". Così il Presidente, alla cerimonia a Barbiana per il centenario della nascita diMilani. "La ...Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia per il centenario della nascita diLorenzo Milani. .Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'apertura delle celebrazioni per il centenario della nascita diLorenzo Milani che si tengono a Barbiana, ...

Cento anni di don Milani, Mattarella a Barbiana Agenzia ANSA

Sergio Mattarella su don Milani: è stato «un grande italiano che, con la sua lezione, ha invitato all'esercizio di una responsabilità attiva. Il suo “I ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...