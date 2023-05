Mattarella su don Milani | ' Mai far tacere libri o presentazioni | bisogna dare opportunità a chi non ne ha'

SergiosuMilani : è stato 'un grande italiano che, con la sua lezione, ha invitato all'esercizio di una responsabilità attiva. Il suo ' I care ' è divenuto un motto universale. Il motto di ...Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioparlando a Barbiana in occasione delle celebrazioni per i cento anni dalla nascita diLorenzo Milani. I suoi ragazzi non possedevano ...Nardella: "Un giorno indimenticabile, il nostro impegno per la scuola è fortissimo". Giuliani: "Un anno di iniziative per il ...

Mattarella ricorda Don Lorenzo Milani: "Mai far tacere libro o presentazione" Adnkronos

Sergio Mattarella sale tra i monti del Mugello, a Barbiana, per ricordare don Milani parroco e maestro in una terra povera e dimenticata e, con un inciso in un discorso dedicato al vero concetto di ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha raggiunto il cimitero di Barbiana per depositare un cuscino di fiori sulla lapide di don Milani, e poi ...