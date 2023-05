Mattarella ricorda Don Lorenzo Milani | “Mai far tacere libro o presentazione”

(Di sabato 27 maggio 2023) Le parole del presidente della Repubblica per il centenario della nascita del prete di Barbiana: "Il suo 'I Care' motto universale. Merito non deve amplificare vantaggio ma dare opportunità" “Donè stato anzitutto un maestro. Un educatore. Guida per i giovani che sono cresciuti con lui nella scuola popolare di Calenzano prima, e di Barbiana poi. Testimone coerente e scomodo per la comunità civile e per quella religiosa del suo tempo. Battistrada di una cultura che ha combattuto il privilegio e l’emarginazione, che ha inteso la conoscenza non soltanto come diritto di tutti ma anche come strumento per il pieno sviluppo della personalità umana”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del’apertura delle celebrazioni per il centenario della nascita di don...

... e in attesa dell'intervento del presidente della Repubblica Sergio, la premier Giorgia ... La premieranche la "lunga scia di terrore di fronte alla quale il nostro popolo seppe ...Sergiodon Lorenzo Milani a cento anni dalla sua nascita. Nella sua inimitabile azione di educatore - e lo possono testimoniare i suoi "ragazzi" - pensava, piuttosto, alla scuola come ...Per, "il merito non è l'amplificazione del vantaggio di chi già parte favorito. Merito è dare nuove opportunità a chi non ne ha, perché è giusto e per non far perdere all'Italia talenti ...

Mattarella ricorda Don Lorenzo Milani: "Mai far tacere libro o ... Adnkronos

Merito, nella visione di Don Milani, non “è l’amplificazione del vantaggio di chi già parte favorito”. Merito “è dare nuove opportunità a chi non ne ha, perché è giusto e per non far perdere all’Itali ...Tanti i temi toccati dal presidente della Repubblica a Barbiana. “La società, senza la fatica dell'impegno, non migliora” ...